بالصور.. بنتلي تطلق آيفون X بإصدار محدود على 100 نسخة في العالم

لندن(صدى):

عند الجمع بين علامتين تجارتين أسعار منتجاتهما غالية، سيكون الناتج بلا شك شيئاً أكثر غلوا، وهذا هو بالضبط ما سيجري عند الجمع بين أبل وبنتلي في جملة واحدة.

حيث قدّمت بنتلي إصداراً خاصاً من آيفون X محدود صنعه على 100 نسخة تكون كل واحدة فيها مرقّمة، وصحيح أنه يأتي بتصميم آبل الذي تشغل فيه الشاشة كل الواجهة الأمامية مع القطع بالأعلى وتقنية Face ID وأنيموجي، إلا أن خلفه الزجاجي يحظى بذهب 18 قيراط وشعار بنتلي وكتابة تدلّ على أنه صنع خصيصاً للعلامة البريطانية.

المعلومات المتوفرة حول إصدار بنتلي لآيفون X محدودة حالياً، ولكن ما نعرفه هو أن آبل تطرح الهاتف حول العالم بسعر يبدأ من 999$، وإن كنت قد شعرت بأن هذا رقم كبير فلا داعي لأن تشغل نفسك بعدم معرفة سعر إصدار بنتلي منه، خاصة وأن نسخه قد نفذت بالفعل وتم بيعها بالكامل.

