وزير التعليم يصدر قرارا بتشكيل مجلس إشرافي لمركز الوعي الفكري

علي القحطاني(صدى):

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم, قراراً بتشكيل مجلس إشرافي لمركز الوعي الفكري الذي استحدثته الوزارة مؤخراً, بناءً على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة التوعية الفكرية بمؤسسات التعليم العام والعالي، وحاجة الوزارة لتنظيم العمل الفكري داخلها، ورفع فاعليته في مؤسساتها التعليمية.

وجاء في القرار أن يكون المجلس الإشرافي برئاسة معاليه وعضوية معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا الخيل، ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري، ووكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، ووكيل الشؤون المدرسية الدكتور محمد الهران، ووكيل البعثات الدكتور جاسر الحربش، والأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض، والمشرف العام على مركز الوعي الفكري مرزوق الرويس عضواً وأميناً للمجلس.

ونص القرار أن يتولى المجلس مهام الإشراف على الاستراتيجيات والسياسات التي سيسير عليها المركز، واعتماد لوائحه الداخلية المنظمة، ومناقشة التقارير الدورية للمركز، والموافقة على عقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات (محلياً ودولياً) والتي لها ارتباط بمهام المركز, كما منح القرار تفويض المجلس بعض من صلاحياته للمشرف العام على مركز الوعي الفكري.