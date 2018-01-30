السجن 18 عاما لمغتصب زوجته

أنقرة(صدى):

شهدت ساحة القضاء التركي واقعة تُعد هي الأغرب من نوعها، وذلك عندما طالب أحد المدعين في مقاطعة طرابزون بسجن زوج لمدة تصل إلى 18 عامًا، بسبب اغتصابه لزوجته رغمًا عن إرادتها.

و كما جاء في التفاصيل أن الزوج البالغ من العمر 35 عامًا ارتبط بزوجته البالغة 28 عامًا في 2016، لكن الخلافات بدأت تشتعل بينهما بعد الأشهر الأولى من الزواج، مما أدي لإصابة الزوجة بمتاعب نفسية دفعتها إلى الذهاب لطبيب نفسي، وخلال مرحلة العلاج صارح الرجل زوجته المريضة برغبته في الإنجاب.

فلجأت الزوجة إلى الطبيب، حيث نصحها بضرورة تأجيل الإنجاب إلى ما بعد انتهاء العلاج، لكن يبدو أن الرجل لم يستطع الانتظار طويلًا، وارتكب جريمة في غاية البشاعة، فقام بتخدير زوجته ثم اغتصبها.

وبعد أسابيع من الحدث اكتشفت الزوجة حملها، فقررت مقاضاة زوجها بتهمة الاغتصاب.