” جامعة القصيم ” تعلن عن طرح دبلوم بالعمل التطوعي

سالم المطيري(صدى):

أعلن اليوم الثلاثاء، مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن الداود، عن تنظيم مؤتمر دولي حول ” جهود المملكة الإغاثية ” ، حيث تستضيف الجامعة المهتمين والباحثين من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت جامعة القصيم اليوم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” الداود ” قد أعلن أيضًا عن طرح دبلوم بالعمل التطوعي؛ لسد احتياج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخبرات العلمية والعملية، كأول جامعة سعودية، تقدم البرنامج؛ وذلك خلال ندوة الجهود الإغاثية في اليمن.