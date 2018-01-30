” جامعة القصيم ” تعلن عن طرح دبلوم بالعمل التطوعي
أعلن اليوم الثلاثاء، مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن الداود، عن تنظيم مؤتمر دولي حول ” جهود المملكة الإغاثية ” ، حيث تستضيف الجامعة المهتمين والباحثين من داخل المملكة وخارجها.
وأوضحت جامعة القصيم اليوم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” الداود ” قد أعلن أيضًا عن طرح دبلوم بالعمل التطوعي؛ لسد احتياج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخبرات العلمية والعملية، كأول جامعة سعودية، تقدم البرنامج؛ وذلك خلال ندوة الجهود الإغاثية في اليمن.
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