بالصور.. جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الوكيل رقيب عسيري

أبها(صدى):

شيعت جموع المصلين بمحايل اليوم, شهيد الواجب الوكيل رقيب خالد بن إبراهيم شار عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين بجامع الأميرة العنود وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي, ومديري الإدارات الحكومية, وعدد من الضباط والأفراد، حيث نقل وكيل المحافظة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.