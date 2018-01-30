بالفيديو.. فشل مراهق من جيل آيفون في تشغيل هاتف ” القرص ” القديم

متابعات(صدى):

فشل مراهق من جيل آيفون وأندرويد في تشغيل الهاتف القديم ذي القرص الدوار الذي سبق اختراع الهواتف النقالة بعقود؛ حيث أن هذه كانت التجربة الأولى للمراهق الذي علق إصبعه بالقرص أثناء محاولته البائسة للاتصال برقم والدته.

وأوضحت الواقعة مدى سرعة التطور التكنولوجي الذي حدث خلال السنوات الماضية، وتغير الكثير من الأشياء نهائيًا عن سابقتا.

كما أشار المراهق إلى إنه لم يسمع شيئًا سوى صوت الصفارة، ولم يجد أحدًا على الجانب الآخر من الهاتف، مع أنه يطلب دون أن يقوم برفع السماعة أصلًا.