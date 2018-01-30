” تمور الخلاص ” يحتل المرتبة الأولى لأعلى أشجار النخيل عددا في المملكة

نايف السالم(صدى):

احتل صنف ” تمور الخلاص ” المرتبة الأولى لأعلى أشجار النخيل عددًا في المملكة، وفقًا للنتائج التفصيلية للتعداد الزراعي.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن تمور الخلاص سجلت نسبة 26.2% من إجمالي عدد أشجار النخيل المثمر، وبذلك يعد الخلاص من أهم أصناف أشجار النخيل في المملكة.

وجاء في المرتبة الثانية صنف ” سكري أصفر ” بنسبة 15.4% من إجمالي عدد أشجار النخيل، يليه صنف ” برني ” بنسبة 7.1%، ثم ” صفري ” بنسبة 6.7%، ليحل في المرتبة الخامسة ” حلوة ” بنسبة 5.5% من غجمالي عدد أشجار النخيل.