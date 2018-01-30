أول تعليق لنوال الكويتية عقب استبعادها من ” The Voice “

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة نوال الكويتية، على قرار استبعادها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ” The Voice ” .

وقالت نوال الكويتية، عبر حسابها بموقع ط تويتر : ” أود أن انوه إلى أنني تلقيت دعوة من الإدارة العليا لمحطة mbc للمشاركة ببرنامج ذا فويس وقد رحبت بالمشاركة وأن أكون أحد المحكمين بالبرنامج وتم أرسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج ” .

وأضافت: ” إلا أنني تفاجأت مثلكم تماما بنشر أسماء المحكمين لبرنامج ذافويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا أعلمها مما يدل على عدم التزام إدارة mbc باتفاقها معي علما بان إدارة برنامج ذافويس قد أعلنت عن مشاركتي رسميا بعد أن تم الاتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا للأصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين ” .

وتابعت: ” جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق امامكم لكي لا يكون هناك أي لبس أو تحريف للامور شاكرة لكم حرصكم وتفاعلهم معي ” .

وكانت إدارة MBC أعلنت عودة النجمة الإماراتية أحلام للمشاركة في لجنة تحكيم البرنامج بعد قرار استبعادها الذي صدر منذ أشهر قليلة وتم استبعاد نوال الكويتية التي كان من المقرر أن تشارك كبديلة لأحلام بعد استبعادها.