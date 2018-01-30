الشورى لهيئة توليد الوظائف: أين صرفتم المليارين

عادل الحربي(صدى):

قامت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، بتوجيه انتقادات لاذعة وملاحظات عديدة لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، قائلةً أنها لم تضمن تقريرها تفاصيل إيراداتها ومصروفاتها على الرغم من حصولها على ملياري ريال من واردات صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأضافت اللجنة أن ذلك بالإضافة إلى تداخل مهماتها مع مهمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جانب العمالة، ومع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وناقشت اللجنة الهيكل التنظيمي للهيئة، ورأت أنه لا يعكس مهماتها بما في ذلك المسميات الإدارية، ويجب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي.