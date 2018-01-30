أسباب بثور الوجه وطرق علاجها

متابعات(صدى):

حذرت دراسة طبية حديثة ، من أن التغذية الخاطئة تهدد البشرة بالبثور، موضحةً أن الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي (تصنيف للكربوهيدرات على مقياس من 0 لـ 100 بناء على مدى ارتفاع سكر الدم بعد تناولها) المرتفع تمهد الطريق لنشوء البثور، مثل الوجبات السريعة كالبيتزا والبرغر.

وأكدت الدراسة ، أن الإفراط في تناول منتجات الحليب يرفع أيضاً خطر الإصابة بالبثور، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون المرء مصاباً بالعجز عن تحمل اللاكتوز، أي سكر الحليب.

ومن ناحية أخرى، تساعد التغذية الصحيحة في مواجهة البثور؛ فالأسماك تعمل على تثبيط البؤر الالتهابية في الجسم، ومن ثم يمكنها محاربة شوائب البشرة الالتهابية.

وتمتاز المكسرات بتأثير مثبط للالتهابات بفضل احتوائها على الزنك والسيلينيوم، بينما يحتوي الأفوكادو على فيتامين E المهم لصحة وجمال البشرة. أما الشمر فيطرد المواد السامة من الجسم، مما يساعد في مواجهة الالتهابات.