حليمة بولند تكشف لأول مرة عن زواجها

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، على إعلانها عن زواجها في الوقت الحالي بسبب ما تعرؤضت له من إشاعات.

وقالت حليمة في تصريحات إعلامية، إنها لاحظت أن هناك العديد من الحاقدين يحاولون إلحاق إسمها ببعض العلاقات غير الحقيقية ، والزج بها ضمن أخبار لا أساس لها من الصحة .

وتابعت ” حاولت إيقاف تلك المحاولات المؤسفة وأن أعلن هذا الخبر السعيد وأشارك جمهوري سعادتي، وأن أُخرس ألسنة الحاقدين ” .

يٌشار إلى أن حليمة أعلنت لأول مرة عن زواجها السري خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سولو ذا وان ” .