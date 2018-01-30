حليمة بولند تكشف لأول مرة عن زواجها
أكدت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، على إعلانها عن زواجها في الوقت الحالي بسبب ما تعرؤضت له من إشاعات.
وقالت حليمة في تصريحات إعلامية، إنها لاحظت أن هناك العديد من الحاقدين يحاولون إلحاق إسمها ببعض العلاقات غير الحقيقية ، والزج بها ضمن أخبار لا أساس لها من الصحة .
وتابعت ” حاولت إيقاف تلك المحاولات المؤسفة وأن أعلن هذا الخبر السعيد وأشارك جمهوري سعادتي، وأن أُخرس ألسنة الحاقدين ” .
يٌشار إلى أن حليمة أعلنت لأول مرة عن زواجها السري خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سولو ذا وان ” .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2021 ] نشر منذ 44 دقيقة
حليمه انت متزوجه منذو مبكي وعندكي ابنتان الكبرى ماريا والصغرى كاميليا ما اقول الا يا بخت زوجش بس
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2021 ] نشر منذ 30 دقيقة
……………….منذو مبطي