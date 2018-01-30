” الوزراء ” يوافق على تخصيص أموال مجهولي الأبوين المتوفين لمصلحة رعاية الأيتام

عادل الحربي (صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على الضوابط اللازمة لتخصيص أموال مجهولي الأبوين.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 ـ 17 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط اللازمة لتخصيص أموال مجهولي الأبوين ـ الذين توفوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شأنها بشيء ـ لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام.