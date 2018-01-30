بالفيديو.. مريم حسين: ” سيتم دفع نقود من أجل رؤيتي “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها في أحد اللقاءات عن دفع أموال من أجل رؤيتها.

وقالت مريم خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، أن بعض المواقع بالسوشيال ميديا يفسرون عفويتي بشكل سئ، مؤكده، أن بعض الأشخاص يفتعلون قصصاً غير حقيقية عنها وعن حياتها .

وأضافت مريم حسين، أنه سيتم دفع نقود من أجل رؤيتها، حيث أنها تستعد لإطلاق تطبيق خاص بها ولذلك ستبتعد عن السناب شات قليلاً .

