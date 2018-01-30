والد طفلة الأحواز المعتقلة يؤكد أن هناك الكثير من الانتهاكات

طهران(صدى):

قال الناشط الأحوازي شهيد العموري والد الطفلة الإيرانية ” مائدة ” ، أن ابنته كانت قد اعتُقلت قبل شهرين؛ بسبب نشاطها على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أنها ليست الوحيدة؛ بل هناك الكثير من الحالات المماثلة تطالهن اعتقالات وانتهاكات.

وأضاف ” العموري ” ، أن ” الجهود والأنشطة التي يقوم بها الأحوازيون هي حقوق نتيجة قمع الاحتلال الإيراني، والكثير من الأطفال والشباب والنساء رهن المعتقلات دون مبررات قانونية ” .

وتابع العموري، ” تم اعتقال خالتها بعد ذلك، وتم إلحاق مائدة وعمها للمعتقل مرة أخرى، ونحن نرفض التوقف عن نشاطنا الوطني مهما كانت التضحيات. ” .