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والد طفلة الأحواز المعتقلة يؤكد أن هناك الكثير من الانتهاكات

والد طفلة الأحواز المعتقلة يؤكد أن هناك الكثير من الانتهاكات
طهران(صدى):

قال الناشط الأحوازي شهيد العموري والد الطفلة الإيرانية ” مائدة ” ، أن ابنته كانت قد اعتُقلت قبل شهرين؛ بسبب نشاطها على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أنها ليست الوحيدة؛ بل هناك الكثير من الحالات المماثلة تطالهن اعتقالات وانتهاكات.

وأضاف ” العموري ” ، أن ” الجهود والأنشطة التي يقوم بها الأحوازيون هي حقوق نتيجة قمع الاحتلال الإيراني، والكثير من الأطفال والشباب والنساء رهن المعتقلات دون مبررات قانونية ” .

وتابع العموري، ” تم اعتقال خالتها بعد ذلك، وتم إلحاق مائدة وعمها للمعتقل مرة أخرى، ونحن نرفض التوقف عن نشاطنا الوطني مهما كانت التضحيات. ” .

 


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