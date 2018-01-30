بالفيديو.. ” الزعاق ” يقدم شرحا مفصلا عن خسوف القمر

سعيد العجل(صدى):

قدم الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، شرحا مفصلا عن ظاهرة خسوف القمر.

وقال ” الزعاق ” ، في مقطع فيديو، إنه سيشاهد عندنا خسوف كامل للقمر بشكل جزئي وواضح في شرق ووسط المملكة يوم الأربعاء الموافق 14-5-1439، وذلك وقت شروق القمر ويستمر نحو 50 دقيقة على الشرقية و30 على الوسطى وينتهي الساعة 6:11 م .

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه لن يشاهد بشكل على الشريط الساحلي الغربي ونواحيه كحقل المدينة مكة، جدة، أبها، جازان، نجران.