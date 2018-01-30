” السعودي لزراعة الأعضاء ” يتيح وضع عبارة للتبرع بالأعضاء على ” أبشر “

علي القحطاني (صدى):

تم التنسيق بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء ووزارة الداخلية، لوضع عبارة على موقع ” أبشر ” للدلالة على مدى رغبة الشخص في التبرع بأعضائه بعد وفاته، وذلك تحت إشراف المجلس الصحي السعودي.

وقال الدكتور فيصل شاهين، مدير عام المركز، أن هذا الأمر إذا تم تنفيذه بالفعل، سيصبح له أثراً كبيراً في رفع نسبة التبرع بالأعضاء، مما تعد خطوة مفيدة لمساعدة المرضى، موضحاً أن العديد من الدول تضع عبارة “متبرع بالأعضاء” على رخصة القيادة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر موافقته على وضع ما يفيد بالرغبة في التبرع بالأعضاء بعد وفاة الأشخاص، وذلك سواء على بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو كليهما.