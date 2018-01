اتصالات غامضة ستأتيك من 7 دول لتكلفك الكثير من المال

متابعات(صدى):

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة وهي الأغرب من نوعها، حيث تعرض عدد من مستخدمي الجوال لأمر غريب للغاية ، وهو تلقيهم لاتصالات غريبة من أرقام دولية من 7 دول مختلفة، ولكنهم لم يتمكنوا من اللحاق بالرد على هذه المكالمة، وعند اعادة الاتصال بنفس الرقم يستمعوا إلى رسالة مسجلة مدتها طويلة.

حيث يتصل هذا الرقم الدولي على بعض الأرقام بشكل عشوائي في أوقات غريبة مرة أو اثنين وبسرعة حتى لا تتمكن من الرد، وعند الاتصال بالرقم ستستمع إلى “Hello، you have reached the operator، please hold”.

مع العلم أن الغرض الأساسي من هذه الرنة هو اجتذابك لإجراء هذا الاتصال الدولي للحصول على أموالك وهذا النوع من المكالمات يسمى One Ring Call؛ لأنه يقوم بالاتصال مرة واحدة فقط حتى يتم تسجيل المكالمة على هاتفك وتعود للاتصال به، ودقيقة الاتصال بهذه الخدمة مكلفةً وغالبًا ما تكون بالدولار.

فيجب علي جميع الأشخاص الحذر من مثل هذه الاتصالات خاصة إذا كانت تبدأ بهذه الأكواد:

تونس (+216) – بروندي (+257) – ملاوي (+265) – باكستان (+92) – روسيا (+7) – نيجيريا (+234) – بيلاروسيا (+375).