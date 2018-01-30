إيقاف مذيعة ” TRT ” بعد كشفها لجرائم الجيش التركي في عفرين
قامت قناة ” TRT ” التركية الرسمية، بإيقاف المذيعة ” توغبا دالكيليتش ” عن العمل، وذلك بسبب فضحها لانتهاكات الجيش التركي وقصفه للمدنيين في عفرين.
ويذكر أنه أوضحت المذيعة أن مراسلهم ” بولندت جولجو أوغلوا ” ، قال إنه في هذا التل شن جيش الاحتلال التركي الهجوم على المدنيين، وكانت الفضائية في أثناء قراءة الخبر تنشر فيديو عائد لوكالة أنباء دوغان ” DHA ” .
وصرحت ” دالكيليتش ” مرتين خلال البث المباشر بأن جيش الاحتلال التركي يقصف المدنيين في عفرين.
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