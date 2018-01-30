  • الثلاثاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. إيقاف مذيعة ” TRT ” بعد كشفها لجرائم الجيش التركي في عفرين

إيقاف مذيعة ” TRT ” بعد كشفها لجرائم الجيش التركي في عفرين

إيقاف مذيعة ” TRT ” بعد كشفها لجرائم الجيش التركي في عفرين
طهران(صدى):

قامت قناة ” TRT ” التركية الرسمية، بإيقاف المذيعة ” توغبا دالكيليتش ” عن العمل، وذلك بسبب فضحها لانتهاكات الجيش التركي وقصفه للمدنيين في عفرين.

ويذكر أنه أوضحت المذيعة أن مراسلهم ” بولندت جولجو أوغلوا ” ، قال إنه في هذا التل شن جيش الاحتلال التركي الهجوم على المدنيين، وكانت الفضائية في أثناء قراءة الخبر تنشر فيديو عائد لوكالة أنباء دوغان ” DHA ” .

وصرحت ” دالكيليتش ” مرتين خلال البث المباشر بأن جيش الاحتلال التركي يقصف المدنيين في عفرين.

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *