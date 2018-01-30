إرشادات للحفاظ على إطارات السيارة في الشتاء

متابعات(صدى):

يضطر قائدو السيارات، في ظل حلول أشهر فصل الشتاء في النصف الشمالي من القارة الأرضية، إلى تغيير إطارات الصيف بأخرى من إطارات الشتاء.

وتساهم الرعاية السليمة والتخزين الجيد للإطارات في زيادة عمرها الافتراضي وتوفير الأموال. وهذه بعض النصائح للقيام بذلك.

لا يتعين تخزين الإطارات لفترات طويلة ولا يجب حشرها تحت أشياء أخرى، كما أنَّه يجب إبقاء الإطارات المخزنة بعيدًا عن مصادر الحرارة واللهب وفي أماكن جافة وجيدة التهوية، وفي منأى عن أشعة الشمس المباشرة ومياه الأمطار. ولا يجب السماح للمواد الكيميائية أو المذيبات أو الهيدروكربونات بالاقتراب من الإطارات.

وبشكل عام، يتعين ترك عملية تغيير الإطارات للمتخصصين، وإذا رغب الشخص في القيام بعملية التركيب بنفسه فإنَّه من المهم أنْ تكون الإطارات موجَّهة تجاه علامة اتجاه حركة السير الموجودة على جانب الإطار.

ويكمن السبب في تغيير الإطارات في الفصول المختلفة لأنَّ إطارات فصل الشتاء تصنع من مطاط خاص مرن يتحمل درجات الحرارة المنخفضة، وتتميز بوجود علامة تساقط الثلوج عليها.

وتتمتع هذه الإطارات بمزيد من التماسك في الطرق المليئة بالثلوج أو الطين. وتصبح الطرق الزلقة أمرًا شائعًا في الشتاء ويتم إجبار السائقين في عدد من البلدان على التغيير من إطارات الصيف إلى إطارات الشتاء فور تساقط الثلوج.

كما يتعين التغيير إلى إطارات مناسبة لكل الفصول أو إطارات الصيف فور أن يبدأ الطقس في التحسن. وتبلى إطارات الشتاء بصورة أسرع في الحرارة، ما يقلل قوة التماسك، خاصة في المنحنيات.