بالصور.. ” شرطة عسير ” تباشر جولاتها ضمن وطن بلا مخالف

أبها(صدى):

شنت الحملة الوطنية لشرطة منطقة عسير، اليوم، عدة جولات على المراكز الإدارية بالمنطقة، على ضوء ما تم رصده مسبقًا بكل المواقع التي قد تكثر بها مخالفات النظام العام ويتواجد بها عدد من المخالفين.

وركزت الحملة المقامة ضمن الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” على مراكز تندحة وطبب والسودة، وأهمها ” مركز تندحة، سد تندحة، سدود القرارة، القرى المجاورة لسد تندحة، مركز طبب، ريمة، باحة ربيعة، المسقوي، شعف آل حارث، سد ضبوعي، الغال، آل بجاد، غاوة، السودة “.

وشدد المتحدث الإعلامي لشرطة عسير الرائد زيد محمد الدباش على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة ببعدم نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة العمل والإقامة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.