العقلاني يعلن تحرير الجيش اليمني للصلو بالكامل

فهمي محمد(صدى):

قال قائد الكتيبة الأولى في قوات اللواء 35 مدرع، التابعة لقوات الجيش الوطني اليمني، التابعة لحكومة الشرعية، العقيد ناظم العقلاني، في بيان عن الجيش الوطني، صادر مساء أمس الاثنين، أن قوات الجيش الوطني حررت قرى ” الحود والمنيا والعقيبة وذي عسق والثدل والعتم وسوق الشرف ” ، آخر معاقل ميليشيات الحوثي في مديرية الصلو التابعة لمحافظة تعز.

وأضاف ” العقلاني ” ، أن قتيلين و5 جرحى من الجيش الوطني سقطوا مُقابل سقوط العشرات من الميليشيات بين قتيل وجريح، خلال المعارك التي اندلعت صباح الاثنين في سياق عملية تحرير تعز، وبدعم من مقاتلات التحالف التي شنت عدة غارات على تجمعات ومواقع الانقلابيين في المنطقة.

وتابع العقلاني، أن القوات استطاعت أن تأسر ثلاثة من عناصر القوات الانقلابية، واستولت على أسلحة ثقيلة ومتوسطة وذخائر كثيرة، مشيرًا إلى أن القوات تسعى إلى تحرير مديرية دمنة خدير، التي تربط محافظتي تعز ولحج جنوبي البلاد.