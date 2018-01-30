بالفيديو.. الإيرانيون يحتشدون على ” بنك ملي ” لسحب أموالهم
أظهر مقطع فيديو متداول، ازحادم الشعب الإيراني بشكل كبير، على البنك الوطني ” بنك ملي “، لحسب أموالهم؛ خشية إفلاس البنك، بعد الانتفاضة الشعبية التي تجتاح البلاد.
وفي سياق آخر، تتواصل التظاهرات في البلاد، التي تنادي بسقوط نظام ” الملالي “، وتندد بالمرشد الإيراني علي خامنئي.
[12:45 PM, 1/30/2018] سمية صدى:
#ايران : ازدحام شديد لعملاء "بنك ملي" لسحب أموالهم خشية إفلاس البنك pic.twitter.com/1QLy6b3wqC
— قناة وصال (@Wesal_TV) 30 January 2018
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