الهلال يترقب موقعة العين الإماراتي والمالكية البحريني

نواف السالم(صدى):

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره المالكية البحريني في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء على ملعب الأخير.

يترقب الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة العين الإمارات، ونظيره المالكية البحريني، في إطار الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أسيا، المقرر إقامتها مساءً على ملعب المالكية.

ومن المقرر أن يصعد الفائز إلى دور المجموعات بالبطولة؛ لينضم إلى المجموعة الرابعة التي تضم الهلال والريان القطري والاستقلال الإيراني.

وتميل التوقعات إلى فوز العين الإماراتي، نظرا لمشاركة عدد كبير من النجوم البارزين إلى صفوف الفريق، بينما يفتقر المالكية إلى الكثير من العناصر مقارنة بالعين .