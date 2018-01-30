” العدل ” تنشر أول رسالة تبليغ قضائي عبر SMS

نايف السالم(صدى):

أرسلت وزارة العدل، أول رسالة تبليغ إلكترونية عبر الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، بعد تنفيذ الأمر الملكي القاضي باعتماد الوسائل الإلكترونية في 26 يناير الجاري.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أول رسالة تبليغ عبر الرسائل النصية SMS، قائله ” تلقى صاحب مؤسسة تجارية أول بلاغ قضائي عبر الوسائل الإلكترونية “.

وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعتبر منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني والأنظمة الآلية الحكومية.

وأشارت إلى أن المدعي أو طالب التنفيذ يحتاج عند تسجيل صحيفة الدعوى إلى إضافة السجل المدني أو السجل التجاري للمدعي عليه أو المنفذ ضده.