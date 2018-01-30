إسرائيل تقيم سياج ذكي بالجولان تخوفا من ” داعش “

القدس المحتلة(صدى):

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في إقامة سياج ذكي، جنوب الجولان المحتل بالقرب من الحدود مع الأردن، حيث تم تزويد السياج بتقنيات إلكترونية وكاميرات مراقبة حديثة، ذلك بالإضافة لوجود سياجين إحدهما إسرائيلي و الآخر أردني.

وكشفت مصادر أن السياج الإسرائيلي الجديد سيتم بناءه بالتعاون مع الجانب الأردني، ويمر السياج بمحاذاة الحدود الأردنية.

حيث يقع السياج عند الملتقى الثلاثي للحدود الأردنية والسورية والإسرائيلية بالجولان تحديداً، نظراً لاحتلال إسرائيل لهضبة الجولان منذ عام 1967.