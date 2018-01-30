قائمة اغتيالات قطرية جديدة في ليبيا

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر عسكرية وأمنية ليبية عن قائمة اغتيالات جديدة في بنغازي، أعدّتها أذرع النظام القطري في ليبيا، لتصفية عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على غرار ما عرفته المنطقة الشرقية في ما بين العامين 2011 و2014.

وقالت المصادر، أن قائمة الاغتيالات التي تم التوصل إليها تضم 21 شخصية بين مدنيين وعسكريين، من بينهم آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي وآمر قاعدة بنينا الجوية، العميد ركن محمد المنفور، وزعيم قبيلة المغاربة الداعمة للجيش الوطني صالح الأطيوش، وصدام خليفة حفتر، نجل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، وهو ضابط في الجيش الليبي.

وأكدت المصادر أن نظام الدوحة لا يزال يسعى لبث الفوضى في ليبيا من خلال أذرعه الإرهابية، وفي مقدمتها الجماعة المقاتلة التي يتزعمها الإرهابي عبدالحكيم بالحاج، وما يسمى بمجالس شورى المجاهدين المرتبطة عقائديًا بتنظيم القاعدة، وسرايا الدفاع عن بنغازي التي تنشط من عدد من المناطق في وسط البلاد وغربها.