تفحم فتاتين عقب ارتطام مركبتهما بعمود إنارة بـ ” محايل عسير “

أبها(صدى):

وقع صباح اليوم الثلاثاء، حادث بسعيدة الصوالحة بمحايل ” عسير ” ، نتج على إثره وفاة فتاتان، وذلك عقب انحراف مركبتهما من نوع كورولا، وارتطامها بعمود إنارة؛ مما أدى لتفحم الفتاتين وإصابة قائد المركبة.

وكانت المركبة قادمة من الشمال باتجاه الجنوب، وانحرفت عن مسارها؛ مما أدى لارتطامها بعمود الإنارة، حيث اشتعلت النيران بها ونتج عن ذلك إصابة السائق وتفحم الفتاتين على الفور.

يُذكر أن الدفاع المدني بحلي والبرك، قد وصل في الوقت بدل الضائع، عقب احتراق المركبة بالكامل وتفحم الفتاتَيْن؛ نظرًا لعدم وجود وحدة للدفاع المدني بمركز السعيدة الذي يتبع لمحايل عسير، ليتم بعدها نقل الفتاتين لمستشفى جنوب القنفذة، حتى يتم التعرف عليهما من قِبَل ذويهما.