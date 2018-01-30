رغم تواجده.. دي مستورا لم يحضر جلسة ” سوتشي ” الافتتاحية

دمشق(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن عدم حضور المبعوث الأممي لدى سوريا ستافان دي مستورا، للجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي.

وقالت المصادر إنه على الرغم من تواجد دي مستورا في غرفة قريبة من الجلسة الافتتاحية إلا أنه امتنع عن حضورها.

وكان المؤتمر بدأ بداية غير مبشرة، بوقوع خلاف بين دي مستورا ووفدي تركيا وروسيا، حول لجان المؤتمر، بالإضافة لرفض المعارضة السورية لحضور المؤتمر.

وفي هذا السياق أعلن الوفد التركي تمثيل المعارضة السورية، إلا أن المعارضة نفت تفويضها تركيا لتمثيلها.