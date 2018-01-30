لجنة تحكيم الإبل تعلن نتائج الفائزين في لون الإبل الشقح وسط منافسة حامية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل نتائج المتسابقين في لون الإبل الشقح فئة المية حيث حقق المركز الأول الأمير سلطان بن سعود بن محمد وحقق المركز الثاني موسى بن عبدالعزيز الموسى والمركز الثالث حصل عليه صاحب المنقية سيف بن عبدالله الشلوي .

وكانت الإبل الشقح شهدت هذا العام تنافساً قوياً نتيجة طيب الإبل المشاركة ودخول أسماء جديدة ساهمت في الإثارة وقوة المنافسة صاحبها تدعيم أهل الإبل لمنقياتهم بأطيب البكار من السلالات النادرة وبمبالغ مرتفعة سجلتها أسواق الإبل .

وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين في الحفل الختامي حيث سيتسلم الحاصل على المركز الأول الأمير سلطان بن سعود على جائزته من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله الذي سيرعى الحفل الختامي يوم الخميس القادم بأذن الله تعالى.

من جانبه عبر مالك الإبل الحاصلة على المركز الأول الأمير سلطان بن سعود عن سعادته بتحقيق المركز الأول بجائزة الملك عبدالعزيز في لون الشقح فئة المية بمنافسة قوية شهدها المهرجان هذا العام في لون الشقح نتيجة دخول أسماء جديدة في المنافسة حققوا مراكز مميزة وعلى سبيل المثال المشارك هادي العمور حقق المركز الثاني بالشقح فئة 30 وسعود السويلم وحقق المركز الأول فئة 50 وسيف الشلوي وكذلك تعزيز المشاركين منقياتهم بشكل كبير مثل الأخ موسى الموسى مما ساهم في الإثارة والتنافس الشريف بين المتنافسين .

وبين سموه أن الحضور الجماهيري لهذا العام كان من ابرز نجاحات المهرجان ونتيجة لأهمية المهرجان حضر الجمهور وتفاعل وشجع أصحاب المنقيات وشاهد عروض الإبل بكل متعة وترقب وما يحدث من بعض الجماهير من بعض التجاوزات لا يمكن أن يعمم على الجميع ففي كل المنافسات الرياضية يحدث التجاوز في ملاعب كرة القدم رغم إمكانية التحكم بالجماهير يحدث أحيانا خروج عن الروح الرياضية فما بالك بجماهير كبيرة ومختلفة تحضر في مسيرات الإبل وبأعداد كبيرة في صحراء شاسعة وزاد سموه انضباطية جمهور الإبل اعتبره من أفضل وأكثر انضباطية من غيرهم من سائر الرياضات ورغم ذلك لابد من التأكيد على أهمية التقيد بالأنظمة من قبل ملاك المنقيات ومخاطبة جماهيرهم بعكس صورة مثالية للمسيرة .

وأكد على أن تقوم اللجان المشرفة على المهرجان على الاجتماع مع بعض ملاك الإبل لأخذ رأيهم والاطلاع على مرئياتهم حول بعض الأمور المتعلقة بمشاركاتهم وتطوير آلية العمل التي تعين على تطوير المهرجان وتعين ملاك الحلال على المشاركة بكل أريحية .

وقدم سموه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله على الرعاية السنوية للمهرجان ورعاية الحفل الختامي وتكريم الفائزين في مختلف المنافسات وعلى الدعم الكبير الذي وجده ملاك الإبل بإقامة المهرجان سنويا وبرعاية ملكية كريمة كما أثنى على القائمين على التنظيم والإشراف على اللجان العاملة بالمهرجان الذي كان له الأثر الواضح بنجاح الميزاين بشكل كبير.

وقال الحاصل على المركز الثاني في المية شقح موسى بن عبدالعزيز الموسى أقدم التهاني للأمير سلطان بن سعود على الحصول على المركز الأول والجميع فائزون في هذا المحفل الكبير مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل يعد من أفضل المهرجانات في المنطقة خاصة بعد الرعاية التي أولتها الدولة للمهرجان وما حظي به من رعاية ودعم من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله حتى أصبح بهذه المكانة العالية والرفيعة من التنظيم والإشراف ونجاح المهرجان يرتبط بتشريف خادم الحرمين الشريفين يرعاه الله للحفل وتقديم الجوائز للفائزين .

وبين الموسى أن المهرجان أعطى الرعاية والعناية للموروث الشعبي والحفاظ عليه ودعم أسعار الإبل وأصبح أهل الحلال يجتهدون في اقتناء أفضل سلالات الإبل والمشاركة بها.

وطالب الموسى ان تساهم اللجان المشرفة على المهرجان بوضع آلية واضحة يسهل تطبيقها تسمح لمالك الحلال المشارك بالمزاين بسهولة الدخول لمقر العروض وان يكون التعامل معه بشكل أفضل لان الملاك هم من يسهم بنجاح المهرجان وبدعم الحضور الجماهيري فبالتالي ينبغي ان يحظى بتعامل أكثر رقيا سواء عند بوابات الدخول أو من الجهات المنظمة وتكون المرونة والتعاونت معه في نجاح مشاركته فنجاح المهرجان نجاح للجميع.

وبين الموسى الحضور الجماهيري الكبير هذا العام هو ملح المزاين برغم ما صدر منهم من بعض التجاوزات فانه لا غنى عنه وعن حضوره وأطالب اللجنة بمخاطبة ملاك الحلال بخفض حدة التصريحات الإعلامية التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تصل الأمور إلى الاحتقان والتصريحات التي تستفز الجماهير وبالتالي تصبح المنافسة بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية والأخلاق الإسلامية كما انه من الواجب أن تحث اللجان المشرفة على المهرجان المتنافسين على تبادل الزيارات وتقديم المباركة وابراز الروح الرياضية.

