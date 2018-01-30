تدشين الملتقى السادس لمديري إدارات خدمات الطلاب بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بدأ، اليوم الثلاثاء، الملتقى السادس لمديري إدارات خدمات الطلاب والذي تستضيفه إدارة تعليم محافظة الطائف، بمشاركة العديد من المؤسسات، كفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون القروية والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقالت إدارة تعليم الطائف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أنه ” برعاية معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، تدشين الملتقى السادس لمديري إدارات خدمات الطلاب والذي تستضيفه إدارة تعليم الطائف ” .