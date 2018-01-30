6 فوائد تتمتع بها الشيكولاتة ستفاجئك

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية تغذية، أن تلك المادّة اللذيذة ذات الطعم الدافئ والمسماة “شوكولاتة” تمتلك العديد من الاستعمالات ؟، والتي يمكن أن تستفيدي منها في حياتك اليومية خارج المطبخ؟

وكشفت الاخصائية عن بعض الفوائد التي تتمتع بها الشوكولا والتي لاشكَ ستُفاجئك.

تنظيف الأسنان:

هل تصدقين أن الشوكولا لا تضرّ بالأسنان على عكس الشائع عنها، كما إن مادة الكاكاو الموجودة فيها تساهم في الحفاظ على صحة أسنانك. فقد وجد الباحثون أن هذه المادة قادرة على تنظيف الأسنان كفعل مادة الفلورايد الموجودة في معجون الأسنان.

الحفاظ على نضارة البشرة:

ولنزيد استغرابك سنخبرك أنه يمكنك استخدام الشوكولا أيضاً كماسك للوجه للحفاظ على نضارة البشرة، فهي تساهم في تقشير البشرة وبالتالي تجديد الخلايا والحفاظ على شباب ونضارة الوجه.

تنشيط الدورة الدموية في الجسم:

إن الشوكولانة الداكنة تساهم في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، إن فإن كنتِ تعانين من ضعف في الدورة الدموية، لا تتردّدي إذاً في تناول الشوكولا لتنشيطها.

تعزيز الرغبة الجنسية:

أثبتت الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تعزّز الرغبة الجنسية. لذا، لا تتردّدي إذاً في تناولها للتخلّص من البرود الجنسي.

التخلّص من التوتر:

هل تعانين من التوتر الدائم والضغوط اليومية؟، ننصحك بتناول الشوكولاتة الداكنة للتخلّص من هذه المشكلة، فالشوكولا تزيد من نسبة إفراز هرمون السيروتونين في الجسم وهو الهرمون المسؤول عن شعورنا بالسعادة.

صنع العطور:

يمكن استخدام الشوكولا في صنع عطور خاصة ومميزة، فرائحتها في العطر تعتبر من أكثر الروائح الزكية والمنعشة ولها مدمنوها، فهل أنتِ منهن؟