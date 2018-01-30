فلسطينيون يطردون وفدا من الخارجية الأمريكية بـ ” بيت لحم “

القدس المحتلة(صدى):

قام ناشطون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، بطرد وفدًا من وزارة الخارجية الأمريكية من مدينة ” بيت لحم ” ، جنوبي الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك احتجاجًا على موقف دونالد ترامب بشأن القدس.

وفي هذا السياق، قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة ” فتح ” : ” أبلغوا الوفد أنه غير مُرحب بهم في مدينة بيت لحم، ولا في دولة فلسطين ” .

كما أوضح ” اللحام ” أن مجموعة من الناشطين اعترضت وفدًا من الخارجية الأمريكية، زار غرفة صناعة تجارة ” لحم ” وتم طردهم، كما اعترضوا المركبات التي تقل الوفد، ورفعوا الأعلام الفلسطينية.