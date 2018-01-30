لندن تتصدر قائمة المدن الأكثر جذبا للاستثمارات ونيويورك تتراجع

لندن(صدى):

كشف بحث أجرته ” جونز لانغ لاسال ” للخدمات العقارية، عن قائمة المدن الأكثر جذبًا للاستثمار العقاري خلال عام 2017.

وأوضحت البيانات أن لندن احتلت المرتبة الأولى في القائمة مسجلة استثمارات بقيمة 33 مليار دولار، غير متأثرة بالمخاوف المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحلت لوس أنجلوس في المركز الثاني من القائمة بقيمة 23 مليار دولار، بينما تراجعت نيويورك من صدارة القائمة في 2016 لتحل في المركز الثالث.

وتأتي في المرتبة الرابعة العالصمة الفرنسية باريس بقيمة استثمارات 20 مليار دولار، تليها شنغهاي بقيمة 17 مليار دولار، ثم هونج كونج، وفي المرتبة السابعة طوكيو، تليها سول، وواشنطن، لتحل سنغافورة في المرتبة العاشرة.