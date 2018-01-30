بالصور.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تشارك بفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

عادل الحربي(صدى):

تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ” بفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لعام 1439هـ ” خلال الفترة من 14 /4 /1439هـ إلى 15 /5 /1439هـ .

وتعكس المشاركة بالمهرجان ما تشهده القوات المسلحة بشكل عام والخدمات الطبية بشكل خاص من تطور في جميع المجالات لتقديم أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية, من خلال الدعم الدائم, إذ تأتي مشاركة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كدور مساند لوزارة الصحة, وتتمثل بتشغيل مستشفى ميداني متنقل يضم غرف للعمليات الصغرى ويقدم خدماته لزوار المهرجان من فحص وتشخيص عبر عدة عيادات أولية عيادة الأسنان والسكري وضغط الدم والأشعة والتثقيف الصحي والتغذية، والمقدمة لزوار المهرجان.

ويعد المستشفى الميداني المتنقل نموذجاً لما تمتلكه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة من مستشفيات ميدانية حديثة تسهم بعد الله في تقديم الرعاية الصحية, حيث تم تجهيزه كمركز للتوعية و التثقيف الصحي في مختلف التخصصات الطبية من خلال التقنيات العصرية الحديثة وتوزيع المنشورات التوعوية والتثقيفية التي تهدف إلى تعريفهم بأهم الأمراض المنتشرة وكيفية الوقاية منها, كما يصاحب المشاركة عرض تاريخي مرئي عن الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

يذكر أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن خلال مستشفياتها الميدانية شاركت بالعديد من المهام الإغاثية والإنسانية ومواسم الحج والمشاركة بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل ونقل المصابين إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية بمختلف مناطق المملكة.

