” الغذاء الدواء ” تعلق استيراد منتجات الأحياء المائية المستزرعة من 4 دول

علي القحطاني (صدى):

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء استيراد منتجات الأحياء المائية المستزرعة مؤقتاً من بنغلاديش وميانمار إلى المملكة، كما علّقت استيراد الأسماك المستزرعة مؤقتاً من الهند، اعتباراً من 1/4/2018م، وعلّقت استيراد الأسماك والربيان ومنتجات الأحياء المائية من فيتنام اعتباراً من 1/3/2018م.

ويأتي هذا التعليق وفقاً للإجراءات التنظيمية لمنشآت تصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي تتبعها الهيئة في حركة استيراد الأسماك ومنتجات الأحياء المائية ذات الأصل الحيواني.