” البيئة ” تطلق 16 خدمة إلكترونية خاصة بقطاع الثروة الحيوانية بالوزارة

سعيد العجل(صدى):

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة اليوم البوابة الإلكترونية لقطاع الثروة الحيوانية (أنعام ) و 16 خدمة إلكترونية لعدد من الخدمات الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية من خلال موقع الوزارة .

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان أن البوابة الالكترونية لقطاع الثروة الحيوانية ( أنعام ) سوف تكون أداه نوعيه للتحول الإلكتروني في جميع أعمالها من حوكمة وتسريع في الخدمات، مبيناً أن الوزارة بصدد إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة خلال المرحلة المقبلة للعديد من الخدمات المقدمة لقطاع الثروة الحيوانية وذلك حرصاً من الوكالة على تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والفنية للمستفيدين من خدماتها سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات.

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية المشرف العام على بوابة (أنعام ) الدكتور سند بن سالم الحربي انه تم الربط الإلكتروني لـ 181 عيادة ووحده بيطرية و 17 مختبر بيطري و 31 محجر من خلال بوابة أنعام بهدف تسهل جميع الإجراءات والتعاملات بين هذه الجهات والوزارة وتكوين قاعدة بيانات إلكترونية شامله لجميع اعمال الثروة الحيوانية بالمملكة ، بالإضافة للرصد والسيطرة على الأمراض الوبائية والإنذار المبكر لها.

وذكر الدكتور الحربي أن هذه الخدمات التي تم إطلاقها تأتي وفق توجهات الوزارة بتطبيق التحول الرقمي بما بتوافق مع رؤية المملكة 2030 حيث تم تدشين 16 خدمة إلكترونية خمس خدمات منها خاصة بالاستيراد والتصدير مثل المواشي الحية والطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان وغيرها و11 خدمة خاصة بأعمال الخدمات البيطرية المقدمة للمستفيدين مثل إصدار البطاقة الصحية البيطرية الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تهم مربي الثروة الحيوانية.

وأفاد المشرف العام على البوابة انه تم الانتهاء من تطبيق نظام السجل الإلكتروني الموحد (البطاقة الصحية البيطرية) لجميع مربي الثروة الحيوانية وربط جميع الأعمال التي يتم تنفيذها من خلال بوابة (أنعام) للأفراد بهذا السجل الإلكتروني وبالنسبة للمشاريع والمنشآت البيطرية يتم ذلك من خلال رقم الترخيص الخاص بها.