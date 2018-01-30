المؤسسة العامة للتقاعد: غدا إيداع المعاشات وبدل الغلاء
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن غداً الأربعاء سيتم إيداع معاشات التقاعد لشهر جمادى الأول وبدل غلاء المعيشة.
وقالت المؤسسة العامة للتقاعد في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي بـ ” توتير ” : ” سيتم إيداع معاشات التقاعد لشهر جمادى الأول و بدل غلاء المعيشة غداً الأربعاء الموافق 31 يناير 2018م “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3545 ] نشر منذ 2 ساعتين
ي خرابي ي نهار مش فايت ي قدعان
خبر فوق وصورت بنت لبس خادش تحت
الصورهـ دي ملهاش حل ابداً ابداً
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3545 ] نشر منذ 2 ساعتين
اف هي الصورة البنت فين ر احت يا قدعان؟؟
ههههههههههههههههههههههههههههه