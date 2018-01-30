المؤسسة العامة للتقاعد: غدا إيداع المعاشات وبدل الغلاء

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن غداً الأربعاء سيتم إيداع معاشات التقاعد لشهر جمادى الأول وبدل غلاء المعيشة.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي بـ ” توتير ” : ” سيتم إيداع معاشات التقاعد لشهر جمادى الأول و بدل غلاء المعيشة غداً الأربعاء الموافق 31 يناير 2018م “.