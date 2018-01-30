سجن وجلد أردني ابتز أسرة سعودية بعد رفضهم زواجه من ابنتهم

نايف السالم(صدى):

تقدمت فتاة ببلاغ إلى شرطة جدة، بعد تلقيها تهديدات من وافد أردني بأنه سينتحر؛ بسبب رفض والدتها الزواج منه لاختلاف الجنسية، وتضمن البلاغ مقاطع فيديو للشاب وهو يحاول إذاء نفسه وجرح يده، مؤكدًا أنه سيقتل نفسه إن أصرت الأسرة على رفضها.

ووجه المدعي العام إلى الوافد تهمة إقامة علاقة محرمة مع المدعية، وإرسال رسائل سب وشتم لمواصلة العلاقة، ومحاولة ابتزاز الأسرة، كما قضت المحكمة الجزائية المختصة بمحافظة جدة عليه بالسجن شهرًا والجلد 60 جلدة، وأخذ تعهد عليه بعدم العودة لتلك الأفعال مرة أخرى.