المملكة تبدأ أولى خطواتها في مشروع ” نيوم “

عادل الحربي(صدى):

منحت الشركات دفعة العمل الأولى في تأسيس المملكة لمشروعها الضخم على سواحل البحر الأحمر، والمعروف باسم ” نيوم ” ، والذي كان قد تم الكشف عنه في خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض خلال الأشهر القليلة الماضية، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت مصادر أن المملكة منحت أول العقود للشركات المتخصصة؛ من أجل تشييد مدينة ” نيوم ” على ساحل البحر الأحمر بشكل فعلي، ملفتة الانتباه إلى أنه تم منح 4 حزم لتطوير القصور والبنية التحتية الخاصة، وهي حزمة مخصصة لبناء خمسة قصور وبنية تحتية أخرى في المدينة.

كما أشارت إلى أن أكبر حزمة كانت لشركة ” السيف ” للهندسة والإنشاءات المحلية، والتي ستقوم ببناء أربعة قصور من أصل خمسة، أما المتبقي فسيكون من نصيب مؤسسة البناء العربي الحديث ” ماك ” ، كذلك شركة مقاولة محلية وهى ” نسمة ” .

يُذكر أن ” نيوم ” هي مشروعًا سعودياً؛ لإنشاء مدينة عابرة للحدود، كان قد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، ويقع المشروع في أقصى شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير.