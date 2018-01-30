ضبط أكثر من 30 طن زيت زيتون في مستودع مخالف بحائل

علي العنزي(صدى):

أوضح مدير الخدمات ببلدية شمال حائل الأستاذ عبدالرحمن بن نواف العلي، أنه أثناء قيامه بجولة رقابية على الأحياء الشمالية لمدينة حائل لاحظ وجود شاحنة تفرغ حمولتها من جوالين صفيح مخصصة لحفظ زيت الزيتون مستورد، وذلك في إحدى المستودعات غير النظامية.

وأضاف ” العلي ” ، أن البلدية ضبطت أكثر من 30 طن زيت زيتون؛ بالإضافة لكمية مخللات تزيد عن 200 كيلو كانت معدة لإعادة التعبئة والتوزيع بمستودع مخالف.

وتحفظت البلدية على الكميات المضبوطة وأغلقت المستودع المخالف، كما قامت بتسليم العمالة للجهات المختصة، حيث أنها لا تحمل شهادات صحية.