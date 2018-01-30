” تصفية حسابات ” تسفر عن مقتل 10سجناء بين عصابتين بالبرازيل

برازيليا(صدى):

كشفت مصادر عن مقتل عشرة سجناء في هجوم لأعضاء عصابة لتجارة المخدرات على عصابة أخرى منافسة لها في المجال ذاته، أمس الإثنين، وذلك في سجن” إيتاباجى ” شمال شرق البرازيل.

وقال كلاوديو جوستا مدير مجلس السجون بولاية ” سيارا ” ، إن عصابة ” القيادة الحمراء ” – وتعد ثاني أكبر عصابات المخدرات في البرازيل – قامت بتنفيذ عمليات القتل داخل السجن ذاته، لافتاً لأن القتلى ينتمون للعصابة المنافسة لهم والتي تسمى “حراس الولاية”.

يذكر أن الحادث كان قد وقع عقب مقتل عدد لا يقل عن 14 شخصاً على يد مسلحين، وذلك داخل مرقص ممتلئ بالزوار بمدينة ” فورتاليزا ” شمال شرق البرازيل، حيث اعتبرت أحداث العنف في السجن رداً مباشراً من ” القيادة الحمراء ” على تلك الهجوم.