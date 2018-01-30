فهد صفحي يأخذ ورقة تسليم جثة زوجته بها خطأ طبي.. والصحة تنفي

تركي السالم(صدى):

كشف المواطن فهد صفحي، الذي قضيت زوجته عقب إجراء عملية قيصرية في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، عن إهمال طبي آخر بالمستشفى، ظهر عند أخذه ورقة تسليم جثة زوجته من الثلاجة، وكتوب عليها المدينة المنورة.

وأوضح المواطن، أن صحة جازان لم تعلن حتى الآن عن نتائج التحقيق في القضية، كما أن أسباب الوفاة لم تتضح بعد في تقرير الوفاة أنه بسبب توقف القلب دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أكد نبيل غاوي، المتحدث باسم صحة جازان، أن الورقة التي تسلمها المواطن ليست بيان بتسليم الجثة، وإنما نموذج جمع بيانات داخلية ويتم استخدامه داخل الأقسام.

وأشارت مصادر، إلى أن اللجنة الطبية التي تحقق في الحادثة، أحالت التحقيقات للهيئة الشرعية الطبية؛ للنظر فيها.