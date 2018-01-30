بالصور.. ” إعلاميون مبادرون ” يتوقعون دخول مهرجان الإبل ضمن خريطة المهرجانات العالمية قريبا

فيصل العنزي (صدى):

قام وفد ملتقى إعلاميون مبادرون بزيارة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثاني، والمقام في صياهد الدهناء الجنوبية، متوقعا دخول المهرجان خارطة المهرجانات العالمية قريبا.

وتجول الوفد في قرية المهرجان وشاهدوا العرضة السعودية وأطول ناقة في العالم وعددا من الفعاليات المقامة في المهرجان.

من جانبه قال الإعلامي سعيد العجل نائب رئيس ملتقى إعلاميون مبادرون: ” خلال جولتنا في المهرجان شاهدنا نقلة نوعية في التنظيم والفعاليات اختلفت كثيراً عن العام الماضي، ووجدنا سهولة في وصول الزوار وسلالة في دخولهم ” .

وثمّن حجم العمل المبذول في المركز الإعلامي للمهرجان؛ مؤكدا أن جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية استفادت كثيراً من المركز وتوفيره لكل صغيرة وكبيرة تخص المهرجان، لافتا إلى أن المهرجان بات وجهة عالمية؛ متوقعا دخوله خريطة المهرجانات العالمية قريبا.

وشدد ” العجل ” على أن أحد أهم أسباب نجاح هذا المهرجان تكمن في تنوع أركان وفعاليات المهرجان، فهناك أقسام خصصت للأطفال وأخرى خصصت للمنتوجات التراثية، والاهتمام بأهل الهمم والإرادة أبنائنا ذوي الإعاقة وتوفير التسهيلات التي يحتاجون إليها للاستمتاع بهذا المهرجان.

وعند سؤاله عن ما شد انتباهه في المهرجان قال: ” أطول ناقة شدتني كثيراً وفعاليات تدريب النشء على العرضة السعودية وخيمة تعاليل ” .

وفي ختام حديثه قدم شكره للقائمين على مهرجان الملك عبد العزيز للابل الثاني، وأن هذا النجاح يؤكد أن خلفه رجال أخلصوا وأدوا رسالتهم على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن ” إعلاميون مبادرون ” هو ملتقى تطوعي يقوم عليه صحفيون محترفون في مختلف الوسائل الإعلامية السعودية، ويستهدف المسؤولية الاجتماعية في القطاعات العام والخاص والخيري، ويعمل تحت مظلة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي ” تطوير ” .

