سجن سيدة باعت طفلها لشراء تذكرة سفر

طشقند(صدى):

تجردت إمرأة أوزبكستانية من الرحمة ، وأقدمت على بيع طفلها حديث الولادة مقابل 200 دولار لتشتري تذكرة سفر .

وعقب ضبطها وتقديمها للمحاكمة قضت محكمة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا ، بسجنها 4 سنوات ، بتهمة بيع طفلها حديث الولادة لزوجين يتحدران أيضا من أوزبكستان .

حكمت محكمة سان بطرسبورغ، بالسجن أربعة أعوام على امرأة من أوزبكستان باعت طفلها حديث الولادة في مقابل مئتي دولار أميركي تقريبا، لتشتري تذكرة سفر.

وتعود الواقعة عندما أنجبت مولودها في أكتوبر 2016، وباعته في مقابل 11500 روبل، وأنفقت هذا المبلغ على تذكرة سفر إلى آسيا الوسطى، بحسب ما أفاد الناطق باسم محكمة فرونزنسكي في سان بطرسبورغ (شمال غربي روسيا).

أما الزوجان اللذان اشتريا الرضيع، فقد حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات، بحسب المصدر عينه.