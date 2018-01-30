بالفيديو.. أردني يفتح الغاز بوجه 4 أطفال اعتراضا على غلاء الأسعار

عمان(صدى):

فتح رجل أردني أسطوانة غاز في وجه أشقائه الأطفال، وسط ذهولهم محاولين تفادي استنشاق الغاز دون أي مقاومة تُذكر؛ اعتراضًا على غلاء الأسعار في الأردن.

وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوف 4 أطفال في زاوية غرفة، بينما علا صوت شخص يحتج على رفع الأسعار والغلاء، متسائلًا ” ماذا أفعل بعد موجة الغلاء؟ “.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الثلاثاء، توقيف الشخص الزاعم بأنه والدهم بمساعدة إدارة حماية الأسرة.

وكانت الحكومة الأردنية رفعت ضرائب على خدمات وأسعار سلع ومواد غذائية بنسب متفاوتة، لاسيما رفع أسعار مادة الخبز مؤخرًا.

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