” الأمن العام ” يلقي القبض على 5802 شخصا خلال 48 ساعة

نايف السالم(صدى):

أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أبرز ما تم ضبطه من قبل الإدارة العامة لدوريات الأمن خلال الفترة 8-10/5/1439 هـ، حيث وصل إجمالي ما تم ضبطهم 5802 شخص.

وبلغ عدد المقبوض عليهم في القضايا الجنائية 1132 شخص، تنوعت قضاياهم ما بين قضايا ” الأسلحة، الاختطاف، المسكرات، مركبة مسروقة، بضائع مسروقة، خلوة غير شرعية ” ، وغيرها من القضايا الجنائية.

فيما وصل عدد المقبوض عليهم في قضايا المخدرات 187 شخص، أما بالنسبة للمضبوطين في المخالفات النظامية، فوصل عددهم لـ 1155، وبالنسبة للبلاغات الجنائية الأخرى فقد بلغ عددهم حوالي 3271 شخص، وقد تم ضبطهم إما للاشتباه في دراجة نارية أو الهروب من نقطة أمنية، أو أشخاص مشتبه بهم في قضايا.