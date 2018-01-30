صحة الرياض توقع عقد شراكة مجتمعية مع رجل الأعمال ” الهزاني “

سعيد العجل(صدى):

وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري عقد شراكة مجتمعية مع رجل الأعمال سعود بن مشاري الهزاني للقيام بإنشاء مبنى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى محافظة الحريق العام، وذلك في اطار تعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الاعمال للقيام بأعمال خيرية ذات اثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وانطلاقا من اهداف وتوجيهات معالي وزير الصحة في الرقي بالخدمات الصحية وتفعيل برامج المشاركة المجتمعية.

يذكر الهزاني من الداعمين للاعمال الخيرية في المحافظة.

وعبر الهزاني عن شكره لصحة الرياض لاتاحة الفرصة للاسهام ولو باليسير في الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا وفقها الله للمواطنين تحت توجيه ومتابعه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

وشكر الهزاني ادارة المشاركة المجتمعية وادارة مستشفى الحريق العام لثقتها واتاحة الفرصة لخدمة هذا الدين والوطن، متمنيا أن يجعل الله هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم.

وعبر بدوره مدير عام الشؤون الصحية باسمه واسم جميع منسوبي صحة الرياض عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمتبرع سعود الهزاني على هذا التبرع السخي سائلين المولى ان يجعل ما قدمه رفعة لهم في الدنيا والأخرة.