9 نصائح تنعش علاقتك بشريكك أثناء السفر

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الزوجية ، أنه هناك لحظات تدركين فيها أنك وشريك حياتك بحاجة إلى شيء جديد في علاقتكما، ربما تريدين تجربة عواطف ومشاعر جديدة قد تشعل شرارة الحب بينكما من جديد. وذلك، فإنَّ السفر والسياحة هما الحل، فمن خلالهما تتقاسمان الأهداف المشتركة وتعززان التقارب وتعيشان في رومانسية أفضل، علاوة على ذلك، لديك فرصة لمناقشة الأمور الأساسية ولقضاء الوقت الممتع و لمشاركة الأسرار مع حبيبك.

وليس من الضروري أن تبذلي جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الحلم، لأن السفر أصبح متوفراً اليوم بشكل مريح، فكل شيء يعتمد عليك وعلى رغبتك بتمضية أوقات خاصة مع الحبيب.

ونقدم لك بعض النصائح يمكنك من خلالها إنعاش علاقتك بالشريك أثناء السفر.

إصنعي ذكرياتك

كل لحظة تمضينها مع شريك حياتك تخلق قاعدة وأساساً لعلاقتكما، فالذكريات هي ثروتكما وإنجازاتكما المشتركة، ولأن الحياة قصيرة ينبغي عليك أن تحاولي خلق العدد الأكبر من الذكريات السعيدة كلما أمكنك ذلك.

فعندما تصبحين متقدمة في السن، وبينما تجلسين على الأريكة جنباً إلى جنب مع حبيبك، ستكونين قادرة على إستعادة الذكريات الدافئة والعزيزة من شبابك.

علاوة على ذلك، تجاربك في هذه الحياة و ذكرياتك، يخلقان رؤية مستقبلية نحو العالم.، لأن ما تعيشينه في نفسك يعد نتيجة أعمالك وأفكارك. فالسفر سيعلمك تطوير مهاراتك على كيفية عيش حياة مثيرة للإهتمام.

خوضي تجارب جديدة

يمكن أن يعلمك السفر ويلهمك للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، كما يمكنه أن يساعدك على مشاركة اللحظات التي لا تنسى مع الشخص الذي تعشقين. هذه النشاطات الملهمة والمثيرة للاهتمام تملأ قلبيكما بالتجارب الجديدة وتوسع من آفاقكما، علاوة على ذلك، قد تختبرين رؤية عجائب هذا العالم، و قد تكتسبين مهارات جديدة عندما تحاولين القيام بأشياء لم تفعليها من قبل.

انطلقي بحريّة

كل شخص يخلق عالمه الخاص المحيط به، والذي يشمل منزله وعمله ودائرة معارفه وجداوله ومشاكله اليومية. وعندما تسافرين فأنت تبتعدين عن مشاكلك وتستمتعين بجمال العالم المحيط بك، فأنت حرة التصرف بالطريقة التي تحبينها، وبفعل الأشياء التي تعشقينها. ومن الأفضل مشاركة هذه الأمور مع الشخص الذي تحبينه، فلا أحد سيحكم عليك وعلى نمط حياتك الجديد، حتى شريكك سيتقبل هذا الأمر ويبادلك بالمثل.

إمرحي كثيراً وكثيراً

السفر هو وسيلة مثالية للإسترخاء والتمتع مع بعضكما البعض. وأثناء السفر، لديك الحق بتأجيل كل ما يمكنه أن يؤثر على علاقتكما معاً، وأنت مدعوة إلى خلق لحظات مذهلة ومغامرات شيقة، بحيث ستستعيدين دائماً ذكراها مع إبتسامة صادقة تعلو وجهك.

هذا العالم مليء بالأماكن التي تمكنك من الحصول على الكثير من المرح و على جرعة كبيرة من السعادة، وأوقاتك الممتعة يمكن أن تحل مكان نظرتك السلبية بأخرى أكثر إيجابية، وتساعدك على تعزيز علاقتك بالحبيب.

تعلمي أشياء جديدة

عندما تسافرين أنت وشريكك سوياً، كلاكما يمكنه أن يتعلم أشياء جديدة حول العالم، وأن يزور أماكن مختلفة و يتمتع بالمشاهد المذهلة، كما يمكنه التعرف على المزيد من الثقافات وتاريخ الأمم المختلفة، وهذا ما سيجعلكما أكثر إطلاعاً ودراية بالأشخاص المحيطين بكما. هذه التجربة المثيرة والطريقة الرائعة بتمضية الوقت مع الشريك، يمكنها أن تقوي روابط العشق والمحبة بينكما، وستضمن لكما مشاعر جديدة وعلاقة صحية طويلة الأمد.

واجهي الحياة مرة أخرى

الغرض الرئيسي من السفر هو إنعاش تفكيرك وجعلك مستعدة لمواجهة الحياة مع إبتسامة على وجهك، و هذا الأمر له تأثير على التخفيف من التوتر، ومساعدة كل منكما على التخلص من مزاج الكآبة وتنمية التفكير الإيجابي، فأنت ستكونين مليئة بالذكريات والمشاعر الإيجابية حول الأماكن أو البلاد التي قمت بزيارتها. ويمكن لسفركما معاً أن يساعد على شفاء علاقتكما، طبعاً إذا كنت لا تزالين تشعرين بالحب يجري في عروقك.

تزوّدي بالرومانسية

يمكن للسفر أن يجلب لك أمسيات مليئة بالرضا والرومانسية وعجائب ملوكية لا تصدق، وسيكون لكل منكما الفرصة للتركيز على الآخر والاستمتاع باللحظات التي تمضيانها معاً في مكان ما بعيدا عن منزلكما. وهناك العديد من الأماكن الرومانسية والخلابة حول العالم، فقط حاولي الخروج من روتينك اليومي والقيام بشيء جديد، و من المؤكد أن السفر لن يطفئ شعلة الحب بينكما، بغض النظر عما هي عليه الآن.

روحي عن نفسك

بعد شهور من العمل والتعب سواء للرجل أو المرأة فلكل منهما عمله ومسؤولياته التي تشكل في كثير من الأحيان ضغطاً على الأعصاب لا بد من تخفيفه بوسيلة ما، وهنا يعتبر السفر إحدى أفضل هذه الوسائل لما يتضمنه من تغيير في روتين الحياة ومشاهدة مناظر طبيعية وأماكن سياحية جديدة.

متّني علاقتك بشريك حياتك

يقول العديد من الأزواج بأن سفرهم معاً يساعد على إنعاش علاقتهما. إذا شعرت بأن الألفة مفقودة في علاقتكما، يجب أن تجدي وقتا للسفر معاً، لأن السفر يقوي العلاقة بينكما، حيث تصبح النقاشات والخلافات اليومية أمراً غريباً في أيام السفر.

كما يساعدكما على التعاون في اتخاذ القرارات وتخطي الصعوبات التي تواجه المسافرين عادة، مما يكشف عن وفائكما وحبكما لبعضكما البعض، الأمر الذي قد يختفي وسط متاهات وأعباء الحياة اليومية. السفر معا هو فرصة رائعة لإحياء حياتك الخاصة وملئها بمغامرات رومانسية جيدة.