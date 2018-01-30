فيديو آخر مسرب لوزير خارجية لبنان

بيروت(صدى):

تسرب، أمس الاثنين، فيديو آخر لوزير خارجية لبنان، جبران باسيل يتحدث فيه عن عرقلة بري وكتلته النيابية العديد من مشاريع القوانين، التي تقدم بها نواب ” التيار ” ، ومنها مشروع استيراد سيارات تعمل على الغاز.

وجاء ذلك بعد ساعات من الفيديو الأول المسرب، مساء الأحد، والذي وصف به باسيل، رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل بالـ ” بلطجي ” ، بينما قال في الفيديو الثاني ملمحًا إلى رئيس البرلمان: ” يعتقدون أنهم سيضعون يدهم على السلطة التنفيذية كما فعلوا بالسلطة التشريعية، سأقول لكم ما الحل، الحل هو بتكسير رأسهم ” .

وفي السياق نفسه، اضطربت الأوضاع في الساعات الماضية، وانتشرت تصريحات من قبل أوساط بري مطالبة الوزير بالاعتذار والتراجع عن ” الإساءة ” ، في حين لم يخرج عن باسيل أي تصريح علني، إنما أعلن العميد المتقاعد شامل روكز، مرشح التيار المحتمل في كسروان وصهر الرئيس عون، أنه مهما حصل بين حركة أمل والتيار فإن الاختلاف لا يفسد في الود قضية.

بينما قال رئيس الحكومة، سعد الحريري، ” لقد قابلت الرئيس عون ونأمل أن تتجه الأمور إلى التهدئة والإيجابية، فالبلد ليس بحاجة لا إلى تصعيد ولا إلى تأزيم. لقد سمعنا الكثير، وحصل هناك اعتذار من قبل الوزير جبران باسيل. فلندع الأمور عند هذا الحد، ومع الوقت نأمل أن تحصل التهدئة. وأنا سأكمل جهودي في هذا الموضوع ” .