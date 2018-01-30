” مدني الباحة ” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية

محمد بن شقيه (صدى):

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بالباحة ، تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في المنطقة لهذا اليوم ، يفيد بتكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية ، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً .

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

وشدد على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مؤكداً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.